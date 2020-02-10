По состоянию на 10 февраля в Вознесенской районной больнице находится один ребенок из трех, которых доставили из Бугского детского сада на стационарное лечение с признаками пищевого отравления.

Об этом говорится в сюжете UA: Миколаїв.

Причины отравления выясняют в Южноукраинском лабораторном центре, рассказал журналистам заместитель главного врача Вознесенской ЦРБ Александр Крестич.

— От трех до пяти лет поступили (дети – прим.) 5-го и 6-го февраля. В удовлетворительном состоянии поступили. Сегодня Были выписаны по настоянию родителей, — рассказал Александр Крестич.

Напомним, 10 февраля стало известно, что в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада. Среди пострадавших семеро детей до 15 лет, а также родственники, с которыми они контактировали.