|Скорость ветра:
|9.4 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|17:05
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
По состоянию на 10 февраля в Вознесенской районной больнице находится один ребенок из трех, которых доставили из Бугского детского сада на стационарное лечение с признаками пищевого отравления.
Об этом говорится в сюжете UA: Миколаїв.
Причины отравления выясняют в Южноукраинском лабораторном центре, рассказал журналистам заместитель главного врача Вознесенской ЦРБ Александр Крестич.
— От трех до пяти лет поступили (дети – прим.) 5-го и 6-го февраля. В удовлетворительном состоянии поступили. Сегодня Были выписаны по настоянию родителей, — рассказал Александр Крестич.
Напомним, 10 февраля стало известно, что в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада. Среди пострадавших семеро детей до 15 лет, а также родственники, с которыми они контактировали.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
По состоянию на 10 февраля в Вознесенской районной больнице находится один ребенок из трех, которых доставили из Бугского детского сада на стационарное лечение с признаками пищевого отравления.
Об этом говорится в сюжете UA: Миколаїв.
Причины отравления выясняют в Южноукраинском лабораторном центре, рассказал журналистам заместитель главного врача Вознесенской ЦРБ Александр Крестич.
— От трех до пяти лет поступили (дети – прим.) 5-го и 6-го февраля. В удовлетворительном состоянии поступили. Сегодня Были выписаны по настоянию родителей, — рассказал Александр Крестич.
Напомним, 10 февраля стало известно, что в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада. Среди пострадавших семеро детей до 15 лет, а также родственники, с которыми они контактировали.