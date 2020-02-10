В Харькове мужчина вызвал патрульных, потому что ему «стало грустно». Также он пытался дать им взятку.

Об сообщила пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Экипаж патрульной полиции прибыл на жалобу из Немышлянского района Харькова. Мужчина рассказал, что ему стало грустно, и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться с полицейскими.

Патрульные сообщили ему, что на него составят административный материал за заведомо ложный вызов специальных служб.

При составлении протокола мужчина начал предлагать взятку – 50 долларов. Патрульные ответили категорическим отказом и «неоднократно повторили об уголовной ответственности за предложение взятки». В ответ мужчина попытался положить купюру в карман полицейского. Его действия были зафиксированы нагрудными камерами, а на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в январе водитель предлагал николаевским патрульным 200 гривен взятки.