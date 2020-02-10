Во Львовской области от гриппа скончалась 66-летняя женщина. Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания.

Об этом сообщили во Львовском областномлабораторном центре Минздрава.

«Больная обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания. Состояние осложнилось из-за наличия долговременной болезни сердечно-сосудистой системы. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.