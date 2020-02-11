Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108.

Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения SCMP.

В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

Число случаев заражения в Китае достигло 42638.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.

Напомним, Китайские и американские исследователи предполагают, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.