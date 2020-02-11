|Скорость ветра:
|6.1 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца:
|17:09
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:17
|Заход солнца:
|17:07
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.55 грн
|27.05 грн
Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108.
Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения SCMP.
В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.
Число случаев заражения в Китае достигло 42638.
В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).
На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.
Напомним, Китайские и американские исследователи предполагают, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108.
Об этом сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения SCMP.
В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы.
Число случаев заражения в Китае достигло 42638.
В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).
На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.
Напомним, Китайские и американские исследователи предполагают, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.