В США зафиксировали 13-й случай заражения новым типом коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Случай заболевания выявили в штате Калифорния.

Как уточняется, американец вернулся из китайского города Ухань и находился под карантином. В CDC сообщили, что проверяют, с кем контактировал заразившийся.

Напомним, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108 человек.