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В США зафиксировали 13-й случай заражения новым типом коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Случай заболевания выявили в штате Калифорния.
Как уточняется, американец вернулся из китайского города Ухань и находился под карантином. В CDC сообщили, что проверяют, с кем контактировал заразившийся.
Напомним, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108 человек.
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В США зафиксировали 13-й случай заражения новым типом коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Случай заболевания выявили в штате Калифорния.
Как уточняется, американец вернулся из китайского города Ухань и находился под карантином. В CDC сообщили, что проверяют, с кем контактировал заразившийся.
Напомним, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108 человек.