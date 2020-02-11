Вооруженные формирования Российской Федерации за прошлые сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Фейсбуке прессцентр штаба ООС.

— Противник вел огонь по нашим позициям из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Два вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», а именно: возле Красногоровки – из стрелкового оружия; неподалеку от Павлополя – из станкового противотанкового гранатомета - пять выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник произвел три обстрела позиций украинских защитников, а именно: в районе Орехово – из станкового противотанкового гранатомета - четыре выстрела; возле населенного пункта Хутор Вольный - из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку от Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

За прошлые сутки, 10 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь со стороны Объединенных сил нет.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не наблюдает никакой подготовки к встрече лидеров «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и России).