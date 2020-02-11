В Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию в складском помещении.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По результатам проведенных обысков изъято оборудование для изготовления наркотических веществ в лабораторных условиях, химикаты, а также расфасованные в пакеты порошкообразные вещества белого цвета, которые направлены на экспертизу», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что группа лиц занималась изготовлением наркотических веществ в складском помещении, расположенном в одном из поселков Киевской области, с целью дальнейшего их сбыта среди населения.

Трем людям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украин, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в ноябре 2019 года СБУ разоблачила нарколабораторию с миллионным оборотом на Николаевщине. Злоумышленники оборудовали лабораторию в частном доме в Новобугском районе.