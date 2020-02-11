Подтвержденных случаев заражения уже 43 тысячи 108 человек.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

От коронавируса 2019-nCoV с начала эпидемии по всему миру умерло 1018 человек, выздоровили - 4059 человек.

Большинство смертей, а именно 974, были зафиксированны в провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки болезни.

Отмечается, что количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 111 человек.

Напомним, что в США зафиксировали 13-й случай заражения новым типом коронавируса.