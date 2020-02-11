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В пятницу, 7 февраля, следователи полиции сообщили о подозрении главе одного фермерского хозяйства за самовольное занятие трех земельных участков госсобственности общей площадью 490 гектаров в пределах Белозерского сельсовета в Витовском районе.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
Установлено, что весной 2019 мужчина самовольно занял эти земельные участки. Как следствие, своими противоправными действиями нанёс государству ущерб в размере почти 600 тысяч гривен.
Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия на земельных участках нашли посевы подсолнечника, которые признаны вещественным доказательством и переданы для дальнейшей реализации.
В ходе расследования ущерб в размере почти 600 тысяч грн и полученная от реализации подсолнечника прибыль в размере почти 2,6 миллиона были уплачены в бюджет.
Напомним, что прокуратура через суд требует вернуть государству землю в Коблево стоимостью 160 тысяч.
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В пятницу, 7 февраля, следователи полиции сообщили о подозрении главе одного фермерского хозяйства за самовольное занятие трех земельных участков госсобственности общей площадью 490 гектаров в пределах Белозерского сельсовета в Витовском районе.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
Установлено, что весной 2019 мужчина самовольно занял эти земельные участки. Как следствие, своими противоправными действиями нанёс государству ущерб в размере почти 600 тысяч гривен.
Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия на земельных участках нашли посевы подсолнечника, которые признаны вещественным доказательством и переданы для дальнейшей реализации.
В ходе расследования ущерб в размере почти 600 тысяч грн и полученная от реализации подсолнечника прибыль в размере почти 2,6 миллиона были уплачены в бюджет.
Напомним, что прокуратура через суд требует вернуть государству землю в Коблево стоимостью 160 тысяч.