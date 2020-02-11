В Николаеве неравнодушные горожане пожаловались в полицию на подозрительных парней, которые предположительно искали закладки с наркотиками.

Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области.

Так, в час ночи на спецлинию «102» поступило сообщение о подозрительных мужчинах, которые предположительно ищут «закладки» с наркотиками. В течение минуты по указанному адресу прибыл наряд реагирования батальона Управления полиции охраны в Николаевской области.

Отрабатывая полученную информацию и прилегающую территорию, полицейские охраны обратили внимание на молодых людей, похожих по описанию в сообщении. Увидев полицейский автомобиль, оба парня пытались убежать. Полицейские охраны задержали беглецов и вызвали на местопроисшествия следственно-оперативную группу Центрального отдела полиции ГУНП в Николаевской области.

Правоохранители выяснили, что один человек искал наркотики, а второй - делал «закладки» с наркотическим веществом. Во время проверки у одного из мужчин обнаружили пакетики с кристаллическим веществом белого цвета, внешне похожее на наркотическое, а у второго пакетики- «закладки».

В итоге полициейские задержали и доставили в участок полиции двух местных жителей 2001 и 2002 года рождени.

По одному факту следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по части 1 статьи 309 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По другому факту начато уголовное производство по части 1 статьи 307 УК Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В августе 2019 года, во время патрулирования Николаева полицейские роты ТОР получили вызов «Подозрительная личность». Заявитель пояснил, что на перекрестке улицы Рюмина и проспекта Центрального неизвестный мужчина раскладывает или ищет закладки.