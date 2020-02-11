В Николаевский СИЗО в передаче для заключенного в станках для бритья обнаружили наркотики.

Об этом сообщается на странице Николаевского СИЗО в Facebook.

Так, 10 февраля, в ходе проверки передачи для заключенного младший инспектор отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор», обнаружил и изъял в станках для бритья одноразового пользования, порошкообразное вещество белого цвета.

— По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанное запрещенное вещество упаковали в специальный сейф-пакет и тправили экспертам, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаевский следственный изолятор заключенному пытались передать наркотики спрятав их в огруцах.