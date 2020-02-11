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В Николаевский СИЗО в передаче для заключенного в станках для бритья обнаружили наркотики.
Об этом сообщается на странице Николаевского СИЗО в Facebook.
Так, 10 февраля, в ходе проверки передачи для заключенного младший инспектор отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор», обнаружил и изъял в станках для бритья одноразового пользования, порошкообразное вещество белого цвета.
— По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанное запрещенное вещество упаковали в специальный сейф-пакет и тправили экспертам, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевский следственный изолятор заключенному пытались передать наркотики спрятав их в огруцах.
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В Николаевский СИЗО в передаче для заключенного в станках для бритья обнаружили наркотики.
Об этом сообщается на странице Николаевского СИЗО в Facebook.
Так, 10 февраля, в ходе проверки передачи для заключенного младший инспектор отдела режима и охраны государственного учреждения «Николаевский следственный изолятор», обнаружил и изъял в станках для бритья одноразового пользования, порошкообразное вещество белого цвета.
— По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Николаевской области. Указанное запрещенное вещество упаковали в специальный сейф-пакет и тправили экспертам, - сказано в сообщении.
Напомним, в Николаевский следственный изолятор заключенному пытались передать наркотики спрятав их в огруцах.