В Очакове разыскивают двух местных жителей, которые 9 февраля вышли на катере в море и пропали.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

— Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области разыскивает местных жителей братьев Сергея и Виктора Барилко, которые 9 февраля, находясь на берегу пляжа «15-я батарея» в Очакове, отошли от берега на моторном катере «Прогресс-4» в сторону Тендровской косы, где работают охранниками, и до настоящего времени не прибыли к указанному месту. Приметы Барилко Сергея: рост 176 - 180 см, волосы темные, худощавого телосложения, глаза каро-зеленые. Был одет в темные спортивные штаны и темную куртку. Приметы Барилко Виктора: рост 185 - 190 см, волосы темные, худощавого телосложения, глаза каро-зеленые. Был одет в темно-синие джинсы и темную куртку, - сказано в сообщении.

Правоохранители обращаются к гражданам, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить ее в Очаковский отдела полиции по адресу: Очаков, улица А. Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 2-26-66, 063-747-21-26, 068-071-40-29, 102.

Напомним ,в августе 2019 года в акватории Березанского лимана возле села Черноморка Очаковского района пропал мужчина, который вышел на арендованной лодке в море на рыбалку.