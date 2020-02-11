В ночь на 11 февраля в селе Михайло-Ларино Витовского района на улице Николаевская загорелся жилой дом.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

На момент прибытия пожарных пламя охватило крышу здания и по горючим теплоизоляционным материалам распространилось на весь дом. Вероятная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

К тушению привлекалось 3 единицы техники 12 человек ГСЧС, также работали сотрудники полиции.



