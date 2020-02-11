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В ночь на 11 февраля в селе Михайло-Ларино Витовского района на улице Николаевская загорелся жилой дом.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На момент прибытия пожарных пламя охватило крышу здания и по горючим теплоизоляционным материалам распространилось на весь дом. Вероятная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
К тушению привлекалось 3 единицы техники 12 человек ГСЧС, также работали сотрудники полиции.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В ночь на 11 февраля в селе Михайло-Ларино Витовского района на улице Николаевская загорелся жилой дом.
Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На момент прибытия пожарных пламя охватило крышу здания и по горючим теплоизоляционным материалам распространилось на весь дом. Вероятная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
К тушению привлекалось 3 единицы техники 12 человек ГСЧС, также работали сотрудники полиции.