В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья на странице в Facebook.

С начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа.

С 1 октября от гриппа вакцинировались 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.

В течение 6-й недели ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.

В прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели 5 миллионов 400 тысяч украинцев, зарегистрировано 64 случая смерти вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

Напомним, что с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.