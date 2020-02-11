|Скорость ветра:
|2.4 м/с
|Восход солнца:
|07:00
|Заход солнца:
|17:12
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:14
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.31 грн
|26.81 грн
В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья на странице в Facebook.
С начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа.
С 1 октября от гриппа вакцинировались 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.
В течение 6-й недели ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.
В прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели 5 миллионов 400 тысяч украинцев, зарегистрировано 64 случая смерти вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.
Напомним, что с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Украине заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья на странице в Facebook.
С начала эпидсезона зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа.
С 1 октября от гриппа вакцинировались 236 343 человека, тогда как за весь предыдущий эпидсезон прививки сделали 161 543 человека.
В течение 6-й недели ОРВИ заболело 260 871 человек, из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человек, из них 76,8% - дети.
В прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболели 5 миллионов 400 тысяч украинцев, зарегистрировано 64 случая смерти вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.
Напомним, что с начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа.