Сегодня, 11 февраля, на территории Бугской объединенной территориальной общины Вознесенского района полицейские провели обыск в доме 28-летнего ранее судимого за наркопреступления мужчины: у него нашли кусты конопли и около 500 граммов каннабиса.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В ходе обыска полицейские нашли в доме мужчины обработанную и ухоженную коноплю, которую хозяин высадил в 17-ти горшках для декоративных цветов и подписал сорт.

Также правоохранители нашли в доме около 500 граммов уже готового для употребления каннабиса. Полицейские наркотики изъяли и направили на экспертизу.

Следователи инкриминируют мужчине часть 1 статьи 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», за что ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве неравнодушные горожане пожаловались в полицию на подозрительных парней, которые предположительно искали закладки с наркотиками.