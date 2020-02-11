Сегодня, 11 февраля, воспользовавшись проемом в заборе между Одесским зоопарком и Преображенским парком, на волю вырвался конь по кличке Боня.

Его заметили посетители парка, сообщает Думская.

«Из зоопарка через стройку сбежала лошадь. После безуспешных со стороны работников зоопарка попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно», — написал очевидец Владимир Самайчук.

Имя беглеца уточнили в дирекции зверинца. Боня — не просто питомец, а помощник, он участвует в перевозке кормов и прочих работах.