Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Луганской области при попытке вывезти в Россию часть корпуса военного вертолета Ми-24.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Автомобиль был остановлен около государственной границы возле села Лозно-Александровка.

«Во время осмотра машины была обнаружена килевая часть военного вертолета МИ-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его подельник», – говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос сообщения задержанному о подозрении по статье 333 КК («нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю»).

Также правоохранители пытаются установить источник происхождения агрегата.

Ранее сообщалось, что на КПВВ Новотроицкое, расположенном на линии разграничения в Донецкой области, пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти на оккупированную территорию японский меч.