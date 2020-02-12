На круизном лайнере «Diamond Princess» с 25 украинцами на борту, который находится на карантине в порту японского города Йокогама, выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на данные японского министерства здравоохранения.

Как заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, инфекция обнаружена также у одного сотрудника карантинной службы.

Всего число находящихся на Diamond Princess пассажиров, членов экипажа и медработников, зараженных коронавирусом, достигло 175 человек.

По словам Като, четыре человека из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает новый китайский коронавирус Covid-19 «врагом общества номер один».