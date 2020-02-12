Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего 41 населенный пункт остается без света в Ивано-Франковской области и по три — в Киевской и Черновицкой.

11 февраля обесточенными были 380 населенных пунктов.

Напомним, что в Китая экспериментальная вакцина против коронавируса нового типа тестируется на животных.