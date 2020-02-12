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По состоянию на утро 12 февраля из-за ухудшения погодных условий 47 населенных пунктов в трех областях Украины остаются обесточенными.
Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего 41 населенный пункт остается без света в Ивано-Франковской области и по три — в Киевской и Черновицкой.
11 февраля обесточенными были 380 населенных пунктов.
Напомним, что в Китая экспериментальная вакцина против коронавируса нового типа тестируется на животных.
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По состоянию на утро 12 февраля из-за ухудшения погодных условий 47 населенных пунктов в трех областях Украины остаются обесточенными.
Об этом передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего 41 населенный пункт остается без света в Ивано-Франковской области и по три — в Киевской и Черновицкой.
11 февраля обесточенными были 380 населенных пунктов.
Напомним, что в Китая экспериментальная вакцина против коронавируса нового типа тестируется на животных.