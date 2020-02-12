Вчера, 11 февраля, около 15:00 произошёл пожар хозпостройки на улице Толстого в Николаева.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

По прибытию пожарных было установлено, что огонь возник в хозяйственной постройке. В 15:13 пожар был локализован, а в 17:35 ликвидирован на площади 50 м2, его причина устанавливается.

От огня был спасен рядом расположен жилой дом. Всего к работе от ГСЧС привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Дополнительно на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что 11 февраля в селе Михайло-Ларино Витовского района на улице Николаевская загорелся жилой дом.