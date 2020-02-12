Об этом сообщает Укринформ.

— Австралия определила 113 видов животных, которые нуждаются в срочной помощи после того, как их численность и среда обитания были разрушены недавними лесными пожарами, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что по всей видимости пожары не привели к вымиранию какого-либо вида.

В результате пожаров в Австралии 113 видов животных нуждаются в «срочной помощи».

Но почти все виды в списке — 13 видов птиц, 20 видов рептилий, 5 беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков 17 видов рыб — потеряли по крайней мере 30% их среды обитания из-за гигантских пожаров на юге и востоке Австралии.

Эксперты считают, что коала и валлаби, а также пострадавшие виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.

Ранее сообщалось, что на востоке Австралии дождь потушил горевший 74 дня лес и стал причиной наводнения.