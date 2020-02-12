Президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.

Об этом сообщает УНН.

— Турция более не будет мириться с любым нарушением перемирия в Идлибе. Я хочу еще раз подчеркнуть, что большинство нападений, осуществляемых режимом (президента Сирии Башара Асада) и Россией в Идлибе, нацелено на мирное население. Их задача заключается в том, чтобы полностью освободить эту территорию, — утверждал Тайип Эрдоган.

С его точки зрения, отныне «атакующая населенные пункты в Идлибе авиация уже не сможет свободно действовать, как это было раньше».

Президент Турции заявил, что не менее 14 турецких военнослужащих погибли в результате двух обстрелов позиций вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.

— На сегодняшний день число наших погибших солдат в результате нападений режима (президента Сирии Башара Асада) в Идлибе составляет 14 человек, — рассказал Тайип Эрдоган.

Идлиб — единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках оппозиционных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Напомним, что в провинции Идлиб на северо-западе Сирии из-за непрекращающихся обстрелов армии Асада и авиации РФ за сутки свои дома покинули около 40 000 мирных жителей.