10 февраля в 7:20 напротив дома №13 по улице Большой Морской в Центральном районе водитель микроавтобуса «Mercedes-Benz Vario» сбил военнослужащего, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В результате ДТП 23-летний мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован.

По данному факту проводится расследование уголовного производства по части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства ДТП, назначен ряд соответствующих экспертиз.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или имеют записи с видеорегистраторов, запечатлевшие ДТП или полезные для следствия сведения сообщить по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 063-621-46-34, 102.

Ранее сообщалось, что в Полтаве маршрутка с пассажирами протаранила троллейбус техобслуживания, в результате чего пострадали пять человек.