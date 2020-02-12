В Николаевский Следственный Изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.

Об этом сообщается на странице Николаевского СИЗО в Facebook.

11 февраля 2020 при уходе посылки, поступившей от гражданина на имя одного из заключенных, было обнаружено и изъято, в двух конфетах, два полиэтиленовых свертка. В них нашли порошкообразное вещество неизвестного происхождения белого цвета.

Была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции в Николаевской области. Запрещенное вещество было упаковано в специальный сейф-пакет для дальнейшей проверки.

Напомним, что ранее в Николаевский СИЗО в передаче для заключенного в станках для бритья обнаружили наркотики.