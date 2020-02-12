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В Николаевский Следственный Изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.
Об этом сообщается на странице Николаевского СИЗО в Facebook.
11 февраля 2020 при уходе посылки, поступившей от гражданина на имя одного из заключенных, было обнаружено и изъято, в двух конфетах, два полиэтиленовых свертка. В них нашли порошкообразное вещество неизвестного происхождения белого цвета.
Была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции в Николаевской области. Запрещенное вещество было упаковано в специальный сейф-пакет для дальнейшей проверки.
Напомним, что ранее в Николаевский СИЗО в передаче для заключенного в станках для бритья обнаружили наркотики.
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В Николаевский Следственный Изолятор заключенному в конфетах пытались передать запрещенные вещества.
Об этом сообщается на странице Николаевского СИЗО в Facebook.
11 февраля 2020 при уходе посылки, поступившей от гражданина на имя одного из заключенных, было обнаружено и изъято, в двух конфетах, два полиэтиленовых свертка. В них нашли порошкообразное вещество неизвестного происхождения белого цвета.
Была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции в Николаевской области. Запрещенное вещество было упаковано в специальный сейф-пакет для дальнейшей проверки.
Напомним, что ранее в Николаевский СИЗО в передаче для заключенного в станках для бритья обнаружили наркотики.