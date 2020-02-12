Служба безопасности Украины открыла уголовное производство относительно принудительной «паспортизации» оккупационной администрацией России украинских граждан, проживающих на временно неподконтрольной территории.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что главарями «ЛНР» проводится политика побуждения местных жителей получать «паспорт» псевдогосударства. Обязательно наличие фейковых «документов» является условием получения социальных выплат и трудоустройства в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и тому подобное.

Отказ от оформления «документа» является поводом для дискриминации и репрессий. Через принудительный характер «паспортизации» нарушаются нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

Навязывание «паспортов» усиливает зависимость населения от оккупационной администрации «ЛНР», создается система подавления гражданского неповиновения.

По данным СБУ, выдача «паспортов ЛНР» также является средством легализации на временно оккупированной территории Луганской области наемников, прибывших из РФ. Действия руководителей так называемой «ЛНР» квалифицированы по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, как нарушение законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось, что представители так называемой «ЛНР» перешли мост в Станице Луганской и под видом СЦКК (Совместного центра по контролю и координации прекращения огня) дежурят на подконтрольном Украине берегу.