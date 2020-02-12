В Николаеве на нижней Набережной снова проваливаться плитка на пешеходной зоне.

Об этом в группе «Contact Center при Николаевском горсовете» написал житель Николаева Виталий Матвеев.

По мнению Виталия Матвеева, причина по которой провалилась плитка заключается в том, что в городе засорены ливневки.

— Набережная начала проваливаться, размытая сточными дождевыми стоками! Эта проблема случилась из-за хронической не чистки ливневки на территории всей набережной, которую ни чистят уже пять лет! Прошу срочно восстановить провал и почистить ливневку для безопасности всех пешеходов, – написал Виталий Матвеев.

В комментариях под публикацией пресс-служба Департамента ЖКХ сообщила, что причина проседания плитки заключается в том, что нижняя набережная не рассчитана на выполнение функций причала.

— Ситуация с размыванием тротуарного покрытия, что приводит к образованию провалов на территории Нижней набережной, является следствием швартовки водного транспорта у подпорной стенки, которая не рассчитана на выполнение функций причала. В настоящее время, департамент ЖКХ выискивает возможность для ликвидации аварийных провалов, – сообщили в Департаменте ЖКХ.

Напомним, 25 мая 2019 года после проливного дождя провалилась тротуарная плитка на нижней Набережной в Николаеве. Департамент ЖКХ Николаевского городского совета в обход тендерной процедуры потратил 100 тысяч гривен на ремонт 15 метров квадратных тротуарной плитки на нижней набережной.