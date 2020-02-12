В Архангельской области (Россия) задержали боевика «ДНР» Бенеса Айо, известного также под прозвищем «Черный Ленин».

Об этом пишет российское информационное агентство Regnum со ссылкой на члена КПРФ Дмитрия Сараева.

Бенес Айо является уроженцем Латвии, учился в Великобритании, несколько последних лет воюет на стороне террористов на Донбассе.

Сараев сообщил, что боевик был задержан около 19:30 в селе Яренск. Он приехал туда, «чтобы поддержать противников строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда должны свозить твердые бытовые отходы из Москвы».

— Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии «ДНР». Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине, — заявил Дмитрий Сараев.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной «ДНР» отказываются вести переговоры с Украиной относительно следующего обмена пленными, пока в отношении участников предыдущего обмена не проведут «процессуальные очистки».