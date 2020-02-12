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28-летнего жителя Николаева приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что он в 2016 году, стараясь помешать задержанию товарища, пытался взорвать на рынке «Колос» гранату — его остановил полицейский.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
По данным следствия, в ноябре 2016 обвиняемый, находясь на рынке «Колос» в Николаеве, желая помешать задержанию своего товарища, который подозревался в совершении преступлений, достал из своего кармана боевую гранату РГД-5 и выдернул предохранительное кольцо, чем привел ее в боевое положение. Тем самым он попытался совершить взрыв, однако бросить гранату не успел - полицейские его быстро обезвредили.
Гранату успел перехватить один из полициейских, после чего её скотчем примотали к его рукам. По прибытии взрывотехников, оперативника с примотанной к руке гранатой отвели в тупик возле рынка, где взрывотехник вставил чеку на место, а затем и выкрутил детонатор. Граната была обезврежена.
В суде полностью была доказана вина злоумышленника и Корабельный районный суд Николаева признал его виновным в совершении уголовных преступлений по статьям 348, части 1 и 263 УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы.
Напомним, что в 2016 полицейские у супермаркета АТБ возле рынка «Колос» задержали вооруженных гранатой и пистолетом грабителей.
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28-летнего жителя Николаева приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что он в 2016 году, стараясь помешать задержанию товарища, пытался взорвать на рынке «Колос» гранату — его остановил полицейский.
Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.
По данным следствия, в ноябре 2016 обвиняемый, находясь на рынке «Колос» в Николаеве, желая помешать задержанию своего товарища, который подозревался в совершении преступлений, достал из своего кармана боевую гранату РГД-5 и выдернул предохранительное кольцо, чем привел ее в боевое положение. Тем самым он попытался совершить взрыв, однако бросить гранату не успел - полицейские его быстро обезвредили.
Гранату успел перехватить один из полициейских, после чего её скотчем примотали к его рукам. По прибытии взрывотехников, оперативника с примотанной к руке гранатой отвели в тупик возле рынка, где взрывотехник вставил чеку на место, а затем и выкрутил детонатор. Граната была обезврежена.
В суде полностью была доказана вина злоумышленника и Корабельный районный суд Николаева признал его виновным в совершении уголовных преступлений по статьям 348, части 1 и 263 УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы.
Напомним, что в 2016 полицейские у супермаркета АТБ возле рынка «Колос» задержали вооруженных гранатой и пистолетом грабителей.