9 ноября 2016 года

28-летнего жителя Николаева приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что он в 2016 году, стараясь помешать задержанию товарища, пытался взорвать на рынке «Колос» гранату — его остановил полицейский.

Об этом сообщает Николаевская местная прокуратура № 2.

По данным следствия, в ноябре 2016 обвиняемый, находясь на рынке «Колос» в Николаеве, желая помешать задержанию своего товарища, который подозревался в совершении преступлений, достал из своего кармана боевую гранату РГД-5 и выдернул предохранительное кольцо, чем привел ее в боевое положение. Тем самым он попытался совершить взрыв, однако бросить гранату не успел - полицейские его быстро обезвредили.

Гранату успел перехватить один из полициейских, после чего её скотчем примотали к его рукам. По прибытии взрывотехников, оперативника с примотанной к руке гранатой отвели в тупик возле рынка, где взрывотехник вставил чеку на место, а затем и выкрутил детонатор. Граната была обезврежена.

В суде полностью была доказана вина злоумышленника и Корабельный районный суд Николаева признал его виновным в совершении уголовных преступлений по статьям 348, части 1 и 263 УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы.

Напомним, что в 2016 полицейские у супермаркета АТБ возле рынка «Колос» задержали вооруженных гранатой и пистолетом грабителей.