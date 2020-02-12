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В Николаеве в понедельник, 10 февраля, в больнице произошла драка между детьми. После инцидента, отец младшего из них напал на обидчика сына.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.
Днем в палате одного из стационарных отделений Николаевской городской детской больницы между двумя пациентами 11-ти и 16-ти лет возник конфликт. Со слов подростков, в ходе инцидента старший из них обхватил рукой младшего мальчика за шею. Тот, освободившись, в ответ ударил оппонента в лицо. Об этом ребята рассказали медперсоналу и родителями.
— С 16-летним юношей в палату пришел разбираться отец второго участника конфликта, и в присутствии других детей ударил несовершеннолетнего в лицо. В защиту старшего парня приехала мать. Поэтому с обеих сторон в полицию поступили заявления от родителей о причинении детям телесных повреждений, – говорится в сообщении.
Сотрудники следственно-оперативной группы Заводского отдела полиции опросили участников события, свидетелей и медиков. Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).
Сейчас идет расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Напомним, в николаевской маршрутке подрались пассажиры.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Николаеве в понедельник, 10 февраля, в больнице произошла драка между детьми. После инцидента, отец младшего из них напал на обидчика сына.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Николаевской области.
Днем в палате одного из стационарных отделений Николаевской городской детской больницы между двумя пациентами 11-ти и 16-ти лет возник конфликт. Со слов подростков, в ходе инцидента старший из них обхватил рукой младшего мальчика за шею. Тот, освободившись, в ответ ударил оппонента в лицо. Об этом ребята рассказали медперсоналу и родителями.
— С 16-летним юношей в палату пришел разбираться отец второго участника конфликта, и в присутствии других детей ударил несовершеннолетнего в лицо. В защиту старшего парня приехала мать. Поэтому с обеих сторон в полицию поступили заявления от родителей о причинении детям телесных повреждений, – говорится в сообщении.
Сотрудники следственно-оперативной группы Заводского отдела полиции опросили участников события, свидетелей и медиков. Сведения по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).
Сейчас идет расследование, в ходе которого полицейские будут устанавливать все обстоятельства происшествия.
Напомним, в николаевской маршрутке подрались пассажиры.