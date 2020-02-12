В Снигиревский отдел полиции поступила информация о том, что местный житель хранит дома наркотики. Полицейские, получив разрешение суда, провели обыск в домовладении 55-летнего мужчины, и обнаружили высушенные кусты наркорастений весом больше пяти килограммов.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

По словам злоумышленника, наркотики он хранил для собственного употребления. Все изъятое направлено на исследование в Николаевский экспертно-криминалистический центр МВД.

Следственным отделением Снигиревского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчине грозит наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в ночь на 11 февраля в Николаеве ночью задержали двух парней с «закладками» наркотиков.