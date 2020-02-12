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В Одессе правоохранители задержали члена преступной группы, который с помощью поддельных документов пытался продать квартиру одесситки за 300 тысяч гривен.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Отмечается, что задержанный - местный житель, 1995 года рождения. Его действия следователи квалифицировали как покушение на мошенничество.
— Мужчине уже объявили о подозрении по части 3 статьи 15 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Суда фигурант будет ждать под стражей. Местонахождение сообщников задержанного устанавливается. Согласно действующему законодательству им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, - сообщили в полиции.
Напомним, в октябре 2019 года в Николаеве аферист с фальшивым решением суда хотел забрать квартиру у пенсионерки
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В Одессе правоохранители задержали члена преступной группы, который с помощью поддельных документов пытался продать квартиру одесситки за 300 тысяч гривен.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Отмечается, что задержанный - местный житель, 1995 года рождения. Его действия следователи квалифицировали как покушение на мошенничество.
— Мужчине уже объявили о подозрении по части 3 статьи 15 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Суда фигурант будет ждать под стражей. Местонахождение сообщников задержанного устанавливается. Согласно действующему законодательству им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет, - сообщили в полиции.
Напомним, в октябре 2019 года в Николаеве аферист с фальшивым решением суда хотел забрать квартиру у пенсионерки