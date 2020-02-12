На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства отравления четырнадцати человек, которые по предварительным данным, могли отравиться, в столовой одного из комплексов отдыха в Сколевском районе.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Так, в Сколевское отделение полиции 11 февраля поступило сообщение о том, что в местную больницу с симптомами пищевого отравления госпитализированы четырнадцать человек - жители Киева, Одессы и Херсонской области, четверо из которых - дети в возрасте от 1 до 7 лет. Предварительно медики диагностировали у пациентов «острый гастрит». Взрослые, после оказания им помощи, были отпущены из медучреждения, дети пока находятся под наблюдением врачей.

— Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, досудебное расследование продолжается, - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в селе Бугское Вознесенского района отравились воспитанники детского сада.