12 февраля в Первомайске спасатели освободили щенка, затрявшего между гаражами.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

Четвероногий провел между гаражами по улице Строителей сутки, скулил и не мог выбраться. Местные жители пытались достать щенка, но им не удалось это сделать, потому они позвонили по экстренному номеру 101.

Напомним, коммунальное предприятие «Центр защиты животных» просит жителей Николаева приютить или способствовать поиску новых владельцев для щенков.