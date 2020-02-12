В метро Киева жительница Хмельницкой области пыталась похитить 5-летнего мальчика. Женщина схватила ребенка и потянула его за собой, однако ей помешали мать ребенка и прохожие.

Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.

— Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия, - отметили в полиции.

Отмечается, что 32-летнюю женщину задержали. Дело открыли по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Ей грозит заключение до пяти лет.

Напомним, что в Киеве на парковке супермаркета «Эпицентр» на улице Полярной мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку, после чего скрылись с места события.