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В метро Киева жительница Хмельницкой области пыталась похитить 5-летнего мальчика. Женщина схватила ребенка и потянула его за собой, однако ей помешали мать ребенка и прохожие.
Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
— Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия, - отметили в полиции.
Отмечается, что 32-летнюю женщину задержали. Дело открыли по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Ей грозит заключение до пяти лет.
Напомним, что в Киеве на парковке супермаркета «Эпицентр» на улице Полярной мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку, после чего скрылись с места события.
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В метро Киева жительница Хмельницкой области пыталась похитить 5-летнего мальчика. Женщина схватила ребенка и потянула его за собой, однако ей помешали мать ребенка и прохожие.
Об этом сообщается на странице полиции Киева в Facebook.
— Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия, - отметили в полиции.
Отмечается, что 32-летнюю женщину задержали. Дело открыли по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Ей грозит заключение до пяти лет.
Напомним, что в Киеве на парковке супермаркета «Эпицентр» на улице Полярной мужчина и женщина похитили малолетнюю девочку, после чего скрылись с места события.