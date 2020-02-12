Харьковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей советницы экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Обвинительный акт направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)», — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

По данным следствия, при прохождении конкурса на должность члена Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания подозреваемая предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования, но спецпроверку не прошла, поскольку оказалось, что диплом является поддельным. Об этом Нацсовет сообщил правоохранительным органам.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Ранее сообщалось, что советницы главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника Марина Волошенюк и Алла Мочалова получили за декабрь по 40 тысяч гривен зарплаты.