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В Харьковской области ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего мальчика.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Около 16 часов в среду, 12 февраля, в одном из поселков Харьковской области собака вырвалась из вольера и напала на 4-летнего мальчика, который остался без присмотра взрослых.
«Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении.
По словам родных мальчика, собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял. Полицейские решают вопрос о квалификации события в рамках Уголовного Кодекса и выясняют обстоятельства трагедии.
Напомним, в феврале прошлого года в Вознесенске скончалась молодая девушка, на которую напала бойцовская собака.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В Харьковской области ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего мальчика.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Около 16 часов в среду, 12 февраля, в одном из поселков Харьковской области собака вырвалась из вольера и напала на 4-летнего мальчика, который остался без присмотра взрослых.
«Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось», — говорится в сообщении.
По словам родных мальчика, собаку семья приобрела около трех недель назад, за это время агрессивного поведения он не проявлял. Полицейские решают вопрос о квалификации события в рамках Уголовного Кодекса и выясняют обстоятельства трагедии.
Напомним, в феврале прошлого года в Вознесенске скончалась молодая девушка, на которую напала бойцовская собака.