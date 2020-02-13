В ночь на четверг, 13 февраля, в Псковской области России микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой, погибли восемь человек, предположительно, все — граждане Украины.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник в службе транспортного надзора региона.

— Водитель микроавтобуса, зарегистрированного в юрисдикции Украины, перевозивший предположительно граждан этой страны, не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с негабаритным грузовиком, — сказал источник.

Погибли восемь из девяти человек, находившихся в микроавтобусе. Позднее агентству подтвердили эту информацию в МВД.

— По предварительным данным, в 00:36 мск 13 февраля (23:36, 12 февраля — по Киеву) в Пустошкинском районе Псковской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Мерседес и большегруза. По имеющейся информации, в результате лобового столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, — сообщили агентству в МВД.

Также известно о двух пострадавших в результате аварии: водителе фуры и пассажире микроавтобуса. Как сообщает Telegram-канал Mash, их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Этот Telegram-канал также сообщает, что в аварии погибли украинцы.

— Большегруз Вольво с белорусскими номерами и частный (не транспортный) Мерседес столкнулись в Пустошкинском районе. Предварительно, погибли 7 пассажиров и водитель автобуса, все — граждане Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Венгрии микроавтобус Mercedes с украинским пассажирами врезался в дерево, в результате чего пострадали десять человек.