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В Николаеве из-за нескольких аварий затруднено движение транспорта на проспекте Героев Украины.
Об этом НикВести сообщают очевидцы.
— На проспекте Героев Украины сумасшедшая пробка. Дорога от остановки Мельничной до Большой Морской заняла почти час, - сообщает жительница Николаева.
Как сообщают Новости.Н на проспекте Героев Украины утром столкнулись грузовик «Газель» и легковой автомобиль ВАЗ, который двигался со стороны Ингульского моста в направлении Терновского кольца. На светофоре в районе остановки «Гвардейская» легковушка врезалась в грузовик, ехавший по встречному направлению и поворачивал налево. В результате ДТП никто не пострадал оба автомобиля получили механические повреждения.
В то же время движение автотранспорта затруднено из-за сломавшейся фуры на пересечении улицы Никольской и Пушкинской. Как отмечает издание Преступности.НЕТ. фура сломалась еще вчера, и перекрывает движение транспорту до сегодняшнего дня.
Напомним,9 февраля, утром, на 116 км автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев» в селе Бугское Арбузинского района столкнулись Mitsubishi Galant и трактор «Беларус».
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В Николаеве из-за нескольких аварий затруднено движение транспорта на проспекте Героев Украины.
Об этом НикВести сообщают очевидцы.
— На проспекте Героев Украины сумасшедшая пробка. Дорога от остановки Мельничной до Большой Морской заняла почти час, - сообщает жительница Николаева.
Как сообщают Новости.Н на проспекте Героев Украины утром столкнулись грузовик «Газель» и легковой автомобиль ВАЗ, который двигался со стороны Ингульского моста в направлении Терновского кольца. На светофоре в районе остановки «Гвардейская» легковушка врезалась в грузовик, ехавший по встречному направлению и поворачивал налево. В результате ДТП никто не пострадал оба автомобиля получили механические повреждения.
В то же время движение автотранспорта затруднено из-за сломавшейся фуры на пересечении улицы Никольской и Пушкинской. Как отмечает издание Преступности.НЕТ. фура сломалась еще вчера, и перекрывает движение транспорту до сегодняшнего дня.
Напомним,9 февраля, утром, на 116 км автодороги Н-24 «Благовещенское - Николаев» в селе Бугское Арбузинского района столкнулись Mitsubishi Galant и трактор «Беларус».