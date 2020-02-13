В Псковской области России произошло лобовое столкновение грузовика Volvo и микроавтобуса Mercedes, в результате чего погибли восемь граждан Украины. Еще двоих человек, украинца и белоруса, госпитализировали.

Об этом пишет LB.ua.

Сообщается, что ДТП произошло на трассе «Санкт-Петербург - Невель», около деревни Руда. Известно, что автобус не был маршрутным такси.

— Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие – граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа, – уточнила глава района Светлана Василькова.

В местном комитете здравоохранения сообщили, что состояние двоих госпитализированных оценивается как средней тяжести. Угрозы их жизням нет.

— У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу, – заявила глава регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Отметим, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили информацию о гибели 8 украинцев.

— Ночью 13 февраля около 00: 30 в Пустошконском районе Псковской области произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, в результате чего погибли 8 и пострадал 1 гражданин Украины, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Воронежской области в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли трое жителей оккупированной части Луганской области.