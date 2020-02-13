В ночь на 13 февраля, на автодороге Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев на мосту через реку Ингул в Витовском районе Николаевской области столкнулись грузовики MAN и SCANIA.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

В результате столкновения автомобилей погиб водитель грузовика МАN.

— С помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали конструктивные элементы автомобиля, которыми зажало тело мужчины и деблокировали из кабины. Также на месте происшествия работали сотрудники полиции и медики, - сказано в сообщении.

Напомним, в Николаеве из-за нескольких аварий утруднено движение транспорта на проспекте Героев Украины.