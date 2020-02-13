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Восемь человек умерли от гриппа за прошедшую неделю в Украине.
Об этом сообщает Министерств здравоохранения.
За неделю зарегистрировано 8 летальных случаев вследствие гриппа, а с начала эпидемического сезона – 26.
Отмечается, что ни один умерший не был привит против гриппа.
Всего за прошедшую неделю – с 3 по 9 февраля – на ОРВИ заболели почти 284 тысячи человек, из них 66% – дети. Около 1000 человек были вакцинированы.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.
Сейчас почти во всех областях Украины, кроме Киева и Харьковской области, зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.
МОЗ Украины призывает при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и больше, кашель, иногда – рвота и диарея) обязательно обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.
Напомним, что ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом COVID-19.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Восемь человек умерли от гриппа за прошедшую неделю в Украине.
Об этом сообщает Министерств здравоохранения.
За неделю зарегистрировано 8 летальных случаев вследствие гриппа, а с начала эпидемического сезона – 26.
Отмечается, что ни один умерший не был привит против гриппа.
Всего за прошедшую неделю – с 3 по 9 февраля – на ОРВИ заболели почти 284 тысячи человек, из них 66% – дети. Около 1000 человек были вакцинированы.
Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.
Сейчас почти во всех областях Украины, кроме Киева и Харьковской области, зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.
МОЗ Украины призывает при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и больше, кашель, иногда – рвота и диарея) обязательно обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.
Напомним, что ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом COVID-19.