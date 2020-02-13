Восемь человек умерли от гриппа за прошедшую неделю в Украине.

Об этом сообщает Министерств здравоохранения.

За неделю зарегистрировано 8 летальных случаев вследствие гриппа, а с начала эпидемического сезона – 26.

Отмечается, что ни один умерший не был привит против гриппа.

Всего за прошедшую неделю – с 3 по 9 февраля – на ОРВИ заболели почти 284 тысячи человек, из них 66% – дети. Около 1000 человек были вакцинированы.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 000 населения, что на 55,6% больше эпидемического порога по Украине.

Сейчас почти во всех областях Украины, кроме Киева и Харьковской области, зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

МОЗ Украины призывает при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38°С и больше, кашель, иногда – рвота и диарея) обязательно обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.

Напомним, что ученые из Тяньцзиньского университета в Китае разработали портативное устройство, которое может быстро диагностировать заболевание коронавирусом COVID-19.