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В Николаеве правоохранители задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции.
Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
— Николаевским управлением ДВБ НПУ было получено оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте среди своего окружения марихуаны. По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве, в процессуальным руководством прокуратуры области начали уголовное производство по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.
Патрульных задержали «на горячем» – сразу после сбыта ими наркотического товара клиенту. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.
Патрульные задержаны на основании статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявление им о подозрении. За уголовные сделки полицейские могут попасть за решетку на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаеве сотрудник полиции «покрывал» деятельность преступной группы по изготовлению и продаже амфетамина.
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В Николаеве правоохранители задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции.
Об этом сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
— Николаевским управлением ДВБ НПУ было получено оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте среди своего окружения марихуаны. По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве, в процессуальным руководством прокуратуры области начали уголовное производство по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, - сказано в сообщении.
Патрульных задержали «на горячем» – сразу после сбыта ими наркотического товара клиенту. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.
Патрульные задержаны на основании статьи 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявление им о подозрении. За уголовные сделки полицейские могут попасть за решетку на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаеве сотрудник полиции «покрывал» деятельность преступной группы по изготовлению и продаже амфетамина.