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Нидерланды отклонили предложение Москвы по преследованию трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.
Об этом сообщает Европейская правда.
Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил 12 февраля, что Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых в Москву.
— Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание, - говорится в письме Грапперхауса в парламент.
Суд над подозреваемыми «является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников», сказал Грапперхаус.
— Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия, – подчеркнул он.
Считается, что трое российских граждан и четвертый подозреваемый, гражданин Украины, проживают в России.
Нидерланды возглавляют международное расследование по факту крушения 17 июля 2014 года самолета MH17, в результате чего погибли все 298 человек, находившихся на борту. Около двух третей жертв были гражданами Нидерландов.
Международная следственная группа в 2016 году объявила, что ракетный комплекс «Бук», используемый в сбивании самолета, прибыл из России, а затем в мае 2018 года пришла к выводу, что 53 зенитная ракетная бригада России перевезла «Бук» в 2014 году в Украину и из Украины.
Россия отрицает свою причастность к катастрофе.
Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Официальное следствие подтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.
Напомним, что Россия позволила подозреваемому по делу о крушении рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции.
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Нидерланды отклонили предложение Москвы по преследованию трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.
Об этом сообщает Европейская правда.
Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус заявил 12 февраля, что Москва в октябре 2019 года направила письмо, в котором просила Нидерланды рассмотреть вопрос о передаче уголовного преследования трех подозреваемых в Москву.
— Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландскими властями уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание, - говорится в письме Грапперхауса в парламент.
Суд над подозреваемыми «является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников», сказал Грапперхаус.
— Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия, – подчеркнул он.
Считается, что трое российских граждан и четвертый подозреваемый, гражданин Украины, проживают в России.
Нидерланды возглавляют международное расследование по факту крушения 17 июля 2014 года самолета MH17, в результате чего погибли все 298 человек, находившихся на борту. Около двух третей жертв были гражданами Нидерландов.
Международная следственная группа в 2016 году объявила, что ракетный комплекс «Бук», используемый в сбивании самолета, прибыл из России, а затем в мае 2018 года пришла к выводу, что 53 зенитная ракетная бригада России перевезла «Бук» в 2014 году в Украину и из Украины.
Россия отрицает свою причастность к катастрофе.
Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит на Донбассе неподалеку Снежного Донецкой области 17 июля 2014. На борту самолета находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Официальное следствие подтвердило, что ракета «Бук», которая сбила самолет MH17 неподалеку Снежного Донецкой области, была привезена на оккупированную территорию Донбасса из России и принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, расположенной в Курской области. Власти РФ отрицают причастность своих структур к трагедии, заявляя, что самолет сбили украинские военные из села Зарощенское.
Напомним, что Россия позволила подозреваемому по делу о крушении рейса MH17 Владимиру Цемаху покинуть страну, тем самым не выполнив просьбу Нидерландов о его аресте и экстрадиции.