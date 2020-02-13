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За сутки количество зараженных коронавирусом COVID-2019 возросло на 15 тысzx человек из-за применения нового метода диагностики.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как сообщается, власти уволили двоих чиновников в провинции Хубэй из-за неэффективной борьбы с вирусом. Своих постов лишились глава и партийный секретарь комиссии здравоохранения в провинции.
Напомним, власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Ранее китайские и американские исследователи предположили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.
Также напомним, что на наличие китайского коронавируса 2019-nCoV в Украине проверяют пять человек.
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За сутки количество зараженных коронавирусом COVID-2019 возросло на 15 тысzx человек из-за применения нового метода диагностики.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как сообщается, власти уволили двоих чиновников в провинции Хубэй из-за неэффективной борьбы с вирусом. Своих постов лишились глава и партийный секретарь комиссии здравоохранения в провинции.
Напомним, власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам. Ранее китайские и американские исследователи предположили, что новый китайский коронавирус также распространяется через фекалии.
Также напомним, что на наличие китайского коронавируса 2019-nCoV в Украине проверяют пять человек.