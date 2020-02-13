В Николаевской области в Первомайском районе, возле железнодорожного переезда неподалеку села Лукашевка, 63-летний водитель, управляя микроавтобусом Nissan и двигаясь в направлении Херсона, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где перевернулся и столкнулся с металлическим отбойником.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и шесть его пассажиров в возрасте от 20 до 64 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местную больницу.

— Сейчас решается вопрос о внесении события в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сказано в сообщении.

Напомним, 17 июля, на этом же участке трассы вблизи села Лукашовка Первомайского района произошло ДТП при участии автомобиля Citroen и пассажирского автобуса Neoplan ВХ.