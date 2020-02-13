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В сети Интернет появилось видео, на котором сотрудники полиции во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
Обыск с кражей зафиксировала офисная камера. На видео видно двух мужчин и женщину, которые берут вещи и раскладывают их по карманам и сумкам. Помимо этого, участница обыска перечисляет какие еще предметы она могла бы забрать с собой: «Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть».
Как сообщает издание Цензор.НЕТ, обыск проводился в коммерческой структуре, которая работает с обществом слепых.
В полиции сообщают, что на данный момент все участники происшествия установлены и они действительно являются сотрудниками полиции.
— Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать порочные поступки подобных работников, – отмечают в ведомстве.
Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки. На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Напомним, в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.
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В сети Интернет появилось видео, на котором сотрудники полиции во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.
Обыск с кражей зафиксировала офисная камера. На видео видно двух мужчин и женщину, которые берут вещи и раскладывают их по карманам и сумкам. Помимо этого, участница обыска перечисляет какие еще предметы она могла бы забрать с собой: «Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть».
Как сообщает издание Цензор.НЕТ, обыск проводился в коммерческой структуре, которая работает с обществом слепых.
В полиции сообщают, что на данный момент все участники происшествия установлены и они действительно являются сотрудниками полиции.
— Этот позорный поступок порочит честь и достоинство тех полицейских, которые ежедневно стоят на страже закона и порядка, иногда рискуя жизнью. Руководство полиции заинтересовано в том, чтобы в правоохранительных органах служили люди, которые являются образцом чести и достоинства, и не намерен скрывать порочные поступки подобных работников, – отмечают в ведомстве.
Сейчас по данному факту назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки. На период проведения проверки полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Напомним, в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.