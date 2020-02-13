Все детские сады города Арциза, в Одесской области, могут быть отключены от электроснабжения из-за долгов.

Об этом сообщает издание Думская.

По информации издания, «Одесская областная энергоснабжающая компания» направила в детские сады письма с требованием погасить задолженности в 10-15 тысяч гривен. В противном случае энергетики пообещали прекратят поставки электроэнергии с 8 утра 20 февраля.

Комментируя эту ситуацию, мэр города Владимир Михов обвинил в сложившейся ситуации депутатов городского совета, которые, по его словам, никак не примут бюджет на 2020 год.

— Если сегодня бюджет не будет принят, детские сады не будут отапливаться. Естественно, не смогут принять детей, – говорит Владимир Михов.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета провалили голосование за выделение КП «Николаевэлектротранс» финансовой помощи в размере 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по зарплате и оплаты за электричество. Это требуется для согласования вопроса получения кредита от ЕБРР.