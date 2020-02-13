В Николаевской области по вине пешеходов в 2019 году произошло 32 дорожно-транспортных происшествия.

Об этом сообщает Слово и Дело.

Отмечается, что в результате всех ДТП по вине пешеходов погибло два человека. В процентном соотношении количество ДТП и пострадавших в них в сравнении с 2018 годом уменьшилось.

По данным Нацполиции, в 2019 году по вине пешеходов произошло 776 ДТП с пострадавшими. При этом 107 человек погибли и 716 были травмированы.

Больше всего людей по вине пешеходов погибло в Ивано-Франковской (12 человек), Черниговской (10 человек), Днепропетровской (10 человек) и Полтавской (10 человек) областях.

Антирекорд прошлого года установила Днепропетровская область: по вине пешеходов произошло 122 ДТП (в 2018 году - 98), погибло вдвое больше людей, чем в предыдущем году, травмы получили 120 человек, что на четверть больше, чем за предыдущий период.

В Закарпатской же области в течение последних двух лет произошло по одному ДТП по вине пешехода. Никто не погиб.

Напомним, что в Центральном районном суде Николаева сегодня, 13 февраля, избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 61-летнему водителю автомобиля Lexus, который совершил смертельную аварию.