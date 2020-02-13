Николаевский городской голова Александр Сенкевич прокомментировал словестную перепалку с таксистом, произошедшую во время встречи, посвященной вопросам ремонта дорог.

Видео инцидента мэр опубликовал на своей странице в Facebook.

На записи таксист возмутился тем, что «дороги не делаются 25 лет» и перебивает доклад Александра Сенкевича. Городской голова, в свою очередь, сказал мужчине о том, что он мешает.

— Дмитрий, ты мне мешаешь, — сказал Александр Сенкевич.

— Я не вам мешаю, — ответил ему мужчина.

— Ты мне мешаешь.

— Возмущаться в конце будешь.

— Так не слушай, тебя никто не заставляет. Выйди отсюда.

Александра Сенкевича поддержали другие таксисты, присутствовавшие на встрече. Они попросили мужчину прекратить перебивать и дать послушать мэра. Однако таксист не остановился и перешел на нецензурную брань. В итоге он поскандалил с остальными участниками собрания и покинул зал.

«Он не только не давал мне отвечать на вопросы, но и откровенно плевал на призывы своих коллег, за что ими же и был изгнан из зала. Я думал, что за 4 года на должности меня трудно удивить провокациями и вывести из равновесия, но что-то пошло не так», — прокомментировал конфликт Александр Сенкевич.

Мэр предположил, что произошедшее могло быть провокацией со стороны его оппонентов на предстоящих осенью этого года выборах городского головы.

«Запланирована постановка или ситуационная импровизация — сложно сказать. В любом случае, «потуги» будущих оппонентов на выборах втянуть меня в скандал с каждым разом становятся все более низкосортными и примитивными. Неудивительно, что после того, как этот человек покинула зал, встреча продолжилась в мирном русле, мы успели обсудить ряд рациональных предложений, которые будем имплементировать в нашу деятельность. Спасибо таксистам за потраченное время и сотрудничество», — резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что Александр Сенкевич опубликовал карту, на которой показано, какие службы и структуры отвечают за ремонт дорог в городе.