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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, начали досудебное расследование инцидента, связанного с обысками одесской полицией офиса одного из предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники полиции во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи.
Обыск с кражей зафиксировала офисная камера. На видео видно двух мужчин и женщину, которые берут вещи и раскладывают их по карманам и сумкам. Помимо этого, участница обыска перечисляет какие еще предметы она могла бы забрать с собой: «Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть».
В ГБР отметили, что начали производство по факту совершения кражи (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, вечером 1 февраля в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, начали досудебное расследование инцидента, связанного с обысками одесской полицией офиса одного из предприятий.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники полиции во время обыска в помещении одного из одесских предприятий раскладывают по карманам чужие вещи.
Обыск с кражей зафиксировала офисная камера. На видео видно двух мужчин и женщину, которые берут вещи и раскладывают их по карманам и сумкам. Помимо этого, участница обыска перечисляет какие еще предметы она могла бы забрать с собой: «Так, что мне еще нужно? Колонка у меня есть, чайник есть».
В ГБР отметили, что начали производство по факту совершения кражи (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время проводится комплекс первоочередных следственных действий.
В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, вечером 1 февраля в Николаеве во время встречи одноклассников сотрудник полиции украл деньги из сумок своих товарищей.